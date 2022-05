Présentation de l’exposition “Lalanne / Bestiaires”

2022-08-05 10:30:00 10:30:00 – 2022-08-05 11:30:00 11:30:00 Inspirées de la nature, et plus particulièrement du monde animal, les œuvres de François-Xavier (1927-2008) et Claude Lalanne (1925-2019), relèvent à la fois de l’univers des beaux-arts, des arts décoratifs et de la sculpture. L’exposition Lalanne /… dernière mise à jour : 2022-05-18 par

