Jardin du collège F.E Haverland, le vendredi 3 juin à 14:00

Les élèves de l’option patrimoine et jardin ainsi que de l’atelier Ré-créations présenteront l’espace jardin. Des activités réalisées dans l’année en partenariat avec des artisans seront proposées aux participants. (Teinture végétale, réalisations de boutures, jeux-ateliers sur la laine, vannerie…..)

Les écoles et associations sont les bienvenues sur inscription.

Le jardin est ouvert aux écoles primaires et maternelles et organismes de Menucourt. Jardin du collège F.E Haverland Route de Saillancourt 95180 Menucourt Menucourt Val-d’Oise

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T16:00:00

