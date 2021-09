Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Présentation de l’espace “Epona – secrets de nos patrimoines” Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Présentation de l’espace “Epona – secrets de nos patrimoines” Niort, 18 septembre 2021, Niort. Présentation de l’espace “Epona – secrets de nos patrimoines” 2021-09-18 16:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Le Séchoir de Port Boinot 1 rue de la Chamoiserie

Présentation de "Epona – secrets de nos patrimoines", espace consacré aux richesses naturelles et patrimoniales de Niort Agglo, par Laurence Lamy, directrice des musées de Niort Agglo et Mathilde Chemin, chargée de mission Inventaire des Patrimoines. Entrée libre et gratuite. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

