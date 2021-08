Niort Le Séchoir Deux-Sèvres, Niort Présentation de l’espace épona – secrets de nos patrimoines Le Séchoir Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Présentation de l’espace épona – secrets de nos patrimoines Le Séchoir, 18 septembre 2021, Niort. Présentation de l’espace épona – secrets de nos patrimoines

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Séchoir Gratuit.

Présentation de l’espace épona – secrets de nos patrimoines par Laurence LAMY, directrice des musées de Niort Agglo et Mathilde CHEMIN, chargée de missions Inventaire des Patrimoines. Le Séchoir 1, Rue de la Chamoiserie 79000 Niort Niort Le Port Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Le Séchoir Adresse 1, Rue de la Chamoiserie 79000 Niort Ville Niort lieuville Le Séchoir Niort