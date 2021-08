Montluçon École de gendarmerie Allier, Montluçon Présentation de l’école de gendarmerie et de ses activités École de gendarmerie Montluçon Catégories d’évènement: Allier

L’école de gendarmerie de Montluçon célèbre cette année ses 45 ans de présence dans le Bourbonnais. Logée au sein de la Caserne Richemont, elle a formé près de 52 000 apprenants. Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de dévoiler l’histoire de la caserne, mais aussi les dessous de la formation du gendarme. La présence du Centre d’Information et de Recrutement permettra de répondre à l’ensemble des questions concernant l’entrée en gendarmerie. À leurs côtés, seront au programme : la présentation du parcours d’obstacles (ou parcours du combattant) et des démonstrations d’intervention professionnelle (équipe de motocyclistes, équipe cynophile, reconnaissance aérienne au drone). Les membres de la section aérienne présenteront leurs missions et l’hélicoptère de la gendarmerie nationale, exceptionnellement présent ce jour sur la Place d’Armes de l’école. Un atelier de secourisme permettra aux volontaires d’apprendre les gestes de premiers secours. Une simulation de scène de crime plongera les visiteurs au cœur de l’enquête (version adaptée pour les enfants). Jeu d’énigmes, atelier de tir à plomb et visite guidée de la salle d’honneur et de traditions compléteront la journée. Enfin, des espaces de restauration sont prévus au sein de l’école.

Entrée libre sur présentation d’une pièce d’identité et d’un pass sanitaire valide. Stand de tir à plombs payant, places limitées.

Implantée au sein de la Caserne Richemont depuis le 1er août 1976, venez découvrir les activités d’une école de gendarmerie, la formation et les missions du gendarme. École de gendarmerie 95, avenue Jules Guesde, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon Allier

