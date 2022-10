PRÉSENTATION DE L’ATELIER « ROBOTIC »

Le 22/10/2022 – Thème : Culture

Heure : 10h

Lieu : Médiathèque municipale Jean Arnal Le samedi 22 octobre à 10h, dans le cadre de la Fête de la Science, les membres de l’atelier de robotique du Foyer Rural présenteront les robots réalisés par les adhérents et partageront leur passion de la technologie.

L’atelier « Robotic » animé par François Mirabel, ingénieur électronique, se réunit tous les samedis matin au Foyer Rural. + d’infos : 04 67 84 40 96 (Médiathèque) Présentation de l’atelier « Robotic »

