Présentation de l’association «C’est bon pour la santé»

Présentation de l’association «C’est bon pour la santé», 3 septembre 2022, . Présentation de l’association «C’est bon pour la santé»



2022-09-03 10:00:00 – 2022-09-03 Samedi 3 septembre : EAUX PUISEAUX – Présentation de l’Association «C’est bon pour la santé» ainsi que du programme des activités de l’année scolaire 2022/2023 (cours réguliers / ateliers/ événements …). Rendez-vous à 10h à la salle municipale. Rencontre avec les animateurs. Atelier du 1er samedi du mois d’octobre 10h /12h : Aromathérapie/ Olfactothérapie. Quelle différence ? Pour quelle utilisation ? Atelier interactif. Contact : cestbonpourlasante@orange.fr – 06 88 32 18 65 Samedi 3 septembre : EAUX PUISEAUX – Présentation de l’Association «C’est bon pour la santé» ainsi que du programme des activités de l’année scolaire 2022/2023 (cours réguliers / ateliers/ événements …). Rendez-vous à 10h à la salle municipale. Rencontre avec les animateurs. Atelier du 1er samedi du mois d’octobre 10h /12h : Aromathérapie/ Olfactothérapie. Quelle différence ? Pour quelle utilisation ? Atelier interactif. Contact : cestbonpourlasante@orange.fr – 06 88 32 18 65 dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville