Présentation de l’Ariamo Fashion Group Collection 2023 Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris, 13 mars 2022, Paris. Présentation de l’Ariamo Fashion Group Collection 2023

du dimanche 13 mars au lundi 14 mars à Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris

Ariamo Fashion Group a été créé en 2015 à Kyiv, en Ukraine. Le nom ARIAMO Fashion Group vient de la combinaison de deux mots ARIA et AMO (de l’italien signifiant : amour). Ainsi, notre nom personnifie et glorifie l’amour pour chaque mariée. Nous sommes convaincus que chaque jeune fille trouvera la robe de son choix à travers les différentes collections ARIAMO. C’est pourquoi nous avons crée 4 lignes de créateurs complètement différentes, aux multiples facettes. Que pensez-vous de cette journée si spéciale pour la mariée ? L’imaginez-vous ? Nous, chez ARIAMO, nous l’imaginons tous les jours. Car c’est notre travail : prévoir chaque mouvement de la mariée, le visuel de la robe dans un miroir, le toucher du tissu. Nous confectionnons chaque robe de mariée pour que la mariée se sente libre, heureuse et incroyablement belle le jour J. La liberté de la mariée de choisir exactement comment se déroulera le jour du mariage est notre principale priorité. C’est pourquoi nous créons un design qui s’adapte à tous les concepts de mariage. Qui est la mariée au mariage – plutôt dans un style: princesse féerique, bohème angélique ou noblesse italienne ? Nous avons des robes dans le style élégant, princesse ou bohème avec : @ariamobridal, classique avec : @madionibridal ou couture avec : @tesorobridal. Une robe dans laquelle la mariée se sentira avant tout elle-même.

Sur inscription

2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T20:00:00;2022-03-14T10:00:00 2022-03-14T18:00:00

