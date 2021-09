Viry-Châtillon Rooftop de Viry-Châtillon Essonne, Viry-Châtillon Présentation de l’architecture aux Co workers-Rencontre autour de l’architecture et de l’architecte Rooftop de Viry-Châtillon Viry-Châtillon Catégories d’évènement: Essonne

Viry-Châtillon

Présentation de l’architecture aux Co workers-Rencontre autour de l’architecture et de l’architecte Rooftop de Viry-Châtillon, 15 octobre 2021, Viry-Châtillon. Présentation de l’architecture aux Co workers-Rencontre autour de l’architecture et de l’architecte

Rooftop de Viry-Châtillon, le vendredi 15 octobre à 10:00

Présentation de mon travail d’architecte à mes co-Workers. La présentation se fera de façon interractive et également une présentation pour rendre hommage au travail de l’architecte Zaha Hadid. La présentation se cloturera par un apéritif /voyage ou je propose un voyage gustatif autour de mes origine : l’océan Indien. D’autres co-workers dont l’activité tourne autour de l’architecture : Décorateur/Architecte d’intérieur seront confiés à se présenter et à présenter leur spécialité et travail aux autres co workers. Un affichage se fera depuis le hall d’entrée et des supports de type Roll Up sont prévus.

Entrée libre, sur inscription

Journées nationales de l’architecture Rooftop de Viry-Châtillon 53 rue Francœur 91170 Viry-Châtillon Viry-Châtillon Quartier Centre Ville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Viry-Châtillon Autres Lieu Rooftop de Viry-Châtillon Adresse 53 rue Francœur 91170 Viry-Châtillon Ville Viry-Châtillon lieuville Rooftop de Viry-Châtillon Viry-Châtillon