Présentation de l’annale 184 “Les Nièvres et leurs moulins” Théâtre des Forges Royales Guérigny Catégories d’évènement: Guérigny

Nièvre

Présentation de l’annale 184 “Les Nièvres et leurs moulins” Théâtre des Forges Royales, 31 mars 2022, Guérigny. Présentation de l’annale 184 “Les Nièvres et leurs moulins”

Théâtre des Forges Royales, le jeudi 31 mars à 18:00

Présentation de la nouvellevis hydrodynamique installée dans les anciennes forges royales par Monsieur Chateau, maire de Guérigny puis présentation de l’annale “Les Nièvre et leurs moulins” par Philippe Landry.

Entrée libre

Présentation du nouveau numéro des Annales des pays nivernais par son auteur Théâtre des Forges Royales guerigny Guérigny Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T18:00:00 2022-03-31T19:00:00

Guérigny Nièvre