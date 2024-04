Présentation de LABOCO, laboratoire de transformation et conserverie coopérative. Quai Jean Jaurès Audierne, jeudi 2 mai 2024.

Présentation de LABOCO, laboratoire de transformation et conserverie coopérative. Quai Jean Jaurès Audierne Finistère

La présentation du projet LABOCO est l’occasion d’aborder les enjeux transversaux du bien-manger. La transformation des produits agricoles est un des rouages essentiels à la structuration des filières alimentaires locales. Les conserveries permettent de valoriser et de diversifier les productions locales, de consolider les installations agricoles en répondant mieux aux besoins des consommateurs(rices) et en facilitant l’approvisionnement des collectivités.

LABOCO est une réponse collective qui propose de mutualiser un tel outil, en équipant le territoire ouest cornouaillais d’un laboratoire coopératif dimensionné pour répondre aux besoins des professionnel(le)s, des associations, et des cuisinier(ère)s amateur(e)s. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 14:00:00

fin : 2024-05-02 18:00:00

Quai Jean Jaurès Maison de l’Alimentation

Audierne 29770 Finistère Bretagne laboco@mailo.com

