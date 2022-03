Présentation de la subvention TPE “RPS Accompagnement” CARSAT MP Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vous êtes prêt/e pour initier une démarche de prévention des RPS ou pour intégrer la prévention dans votre entreprise. Vous avez une idée de ce que cela peut vos apporter : une meilleure organisation du travail, la diminution des dysfonctionnements, la réduction des risques, l’attractivité de votre métier, l’implication de chacun… Nous vous confirmons l’impact sur les enjeux (humain, économique, social et juridique) et le bon fonctionnement de votre entreprise. Des entreprises témoignent. Aujourd’hui les CARSAT vous aident financièrement avec l’accompagnement subventionné d’un consultant intervenant extérieur spécialisé et référencé dans votre CARSAT. Rendez-vous pour un webinaire le lundi 28 mars de 11h à 11h30 pour poser vos questions à Joëlle PACCHIARINI, ingénieure conseil et Sandrine KOENIG, psychologue du travail des CARSAT Occitanie. Vous êtes prêt/e pour initier une démarche de prévention des RPS ou pour intégrer la prévention dans votre entreprise. Rendez-vous pour un webinaire le lundi 28 mars de 11h à 11h30. CARSAT MP 2, rue Georges Vivent 31065 TOULOUSE Cedex 9 Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne

