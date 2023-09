Présentation de la sélection des Mordus du manga 2023 Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Présentation de la sélection des Mordus du manga 2023 Bibliothèque Crimée Paris, 4 octobre 2023, Paris. Le mercredi 04 octobre 2023

de 14h30 à 15h30

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Dans le cadre des Mordus du manga 2023, découvrez la nouvelle sélection. Les bibliothécaires vous présentent les titres sélectionnés pour cette édition 2023. Pour les 7-15

ans Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris Contact : +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

