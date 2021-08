Hauts de Bienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne, Jura Présentation de la saison culturelle Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Présentation de la saison culturelle 2021-09-29 19:00:00 – 2021-09-29 Rue Lamartine Espace Lamartine

Hauts de Bienne Jura EUR Pour le lancement de la saison culturelle, la Commune des Hauts de Bienne vous convie à une soirée de présentation musicale et festive avec au programme : Déclinaison de fables à l’occasion des 400 ans des fables de la Fontaine (Elèves Lycée Victor Bérard)

Marionnettiste (Virginie Pavaud de la Compagnie La Carotte)

+33 3 84 33 10 11 https://www.hauts-de-bienne.fr/agenda/soiree-de-presentation-de-la-saison-culturelle-morez

Marionnettiste (Virginie Pavaud de la Compagnie La Carotte)

dernière mise à jour : 2021-08-17

