2022-06-30

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Billetterie en ligne tout public Le Piano'cktail dévoile sa nouvelle programmation à l'occasion de la soirée de présentation de saison 2022-2023. La soirée, présentée par le directeur du théâtre, est l'occasion de découvrir en images les 30 nouveaux spectacles du Piano'cktail (théâtre, musique, danse, cirque, humour). Événement gratuit sur réservation en ligne ou au 02 40 65 05 25 Dates à retenir Jeudi 30 juin : soirée de présentation de saison 2022-2023, à 20h au Piano'cktailJeudi 30 juin : mise en ligne de la programmation sur pianocktail-bouguenais.frVendredi 1er juillet : ouverture des ventes pour les abonnementsVendredi 8 juillet : ouverture des ventes pour les places à l'unité Piano'cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 44340

