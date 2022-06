Présentation de la saison 2022/23 du Théâtre des Salins Martigues Martigues Catégories d’évènement: 13500

Présentation de la saison 2022/23 du Théâtre des Salins
Ferrières 19 quai Paul Doumer
Martigues

2022-06-10 18:30:00 – 22:00:00

Martigues 13500 Gilles Bouckaert est heureux de vous dévoiler la programmation de la nouvelle saison du Théâtre des Salins. À l’issue de cette présentation, nous aurons le plaisir d’échanger autour d’un buffet !



Après la présentation, la soirée continue ! Nous vous invitons au concert de l'Orchestre national Avignon-Provence, dirigé par Débora Waldman, avec le clarinettiste Pierre Génisson et le pianiste Bruno Fontaine. Ils vous proposeront une soirée swing autour de la figure incontournable de Benny Goodman.

