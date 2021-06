Erquy L'Ancre des mots Côtes-d'Armor, Erquy Présentation de la saison 2021-2022 L’Ancre des mots Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fêtons nos retrouvailles à l’Ancre des mots, le 11 septembre 2021! —————————————————————— ### Après dix-huit mois d’interruption, Erquy en scène présentera sa programmation pour 2021/2022. ### Outre des images vidéo et des résumés des pièces de théâtre, concerts ou festivals proposés, un spectacle gratuit sera offert… Ce sera également l’occasion de nous retrouver autour d’un pot amical, si la situation le permet. ### La billetterie sera ouverte dès le 11 septembre ### Notre saison prochaine prévoit trois pièces de théâtre, un concert classique, un spectacle d’humoriste, un ballet hip-hop… Côté festival, le tremplin d’humour et le festival de théâtre amateur se tiendront en mars, tandis que – après deux reports – le festival de chanson française « Le chant des vagues » verra enfin le jour début juin.

