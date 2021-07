Bouguenais Piano'cktail Loire-Atlantique, Nantes Présentation de la saison 2021/2022 du Piano’cktail Piano’cktail Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Présentation de la saison 2021/2022 du Piano’cktail Piano’cktail, 26 août 2021-26 août 2021, Bouguenais. 2021-08-26

Horaire : 20:00

Gratuit : oui sur réservation : billetterie.pianocktail-bouguenais.fr La saison 2021-2022 du Piano’cktail se dévoile ! Plus de 40 spectacles de tous styles sont à découvrir : théâtre, musique, danse, cirque, humour, spectacles pour enfants… Réservez votre place pour la soirée de présentation de saison ! En compagnie d’un invité surprise, le directeur du théâtre vous confie ses coups de cœur pour vous aider à faire votre choix dans cette saison pleine de surprises et d’émotions… Piano’cktail Rue Ginsheim Gustavsburg Bouguenais

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Piano'cktail Ville Bouguenais lieuville Piano'cktail Bouguenais