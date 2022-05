Présentation de la ruche Warré Le jardin de Mireille en Touraine Angevine Channay-sur-Lathan Catégories d’évènement: Channay-sur-Lathan

Indre-et-Loire

Présentation de la ruche Warré Le jardin de Mireille en Touraine Angevine, 4 juin 2022, Channay-sur-Lathan. Présentation de la ruche Warré

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin de Mireille en Touraine Angevine

Cette association sise dans le village de Hommes (37) a pour but d’aider ceux qui veulent faire du jardinage, du petit élevage ou de l’apiculture.

Tarifs : 4€ – gratuit pour les moins de 18 ans

Découvrez tous les secrets d’apiculture de la ruche Warré, du nom de son créateur, dans cette présentation inédite organisée par l’association Jardinat’Hommes. Le jardin de Mireille en Touraine Angevine La Petite-Bonne 21 Route de Meigné, 37330 Channay-sur-Lathan Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Channay-sur-Lathan, Indre-et-Loire Autres Lieu Le jardin de Mireille en Touraine Angevine Adresse La Petite-Bonne 21 Route de Meigné, 37330 Channay-sur-Lathan Ville Channay-sur-Lathan lieuville Le jardin de Mireille en Touraine Angevine Channay-sur-Lathan Departement Indre-et-Loire

Le jardin de Mireille en Touraine Angevine Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/channay-sur-lathan/

Présentation de la ruche Warré Le jardin de Mireille en Touraine Angevine 2022-06-04 was last modified: by Présentation de la ruche Warré Le jardin de Mireille en Touraine Angevine Le jardin de Mireille en Touraine Angevine 4 juin 2022 Channay-sur-Lathan Le jardin de Mireille en Touraine Angevine Channay-sur-Lathan

Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire