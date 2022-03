Présentation de la restauration en horlogerie ancienne Cerisy-la-Forêt Cerisy-la-Forêt Catégories d’évènement: Cerisy-la-Forêt

Manche

Présentation de la restauration en horlogerie ancienne Cerisy-la-Forêt, 2 avril 2022, Cerisy-la-Forêt. Présentation de la restauration en horlogerie ancienne Cerisy-la-Forêt

2022-04-02 11:00:00 – 2022-04-02 19:00:00

Cerisy-la-Forêt Manche Cerisy-la-Forêt Présentation de mon métier de mécanicien horloger restaurateur, dans mon atelier situé au lieu-dit Cantilly à Cerisy la Forêt. J’ouvre les portes de mon atelier lors des JEMA, durant lesquelles je vous montrerai mon savoir faire. Je me propose de montrer le démontage de mouvements anciens, en expliquant les techniques de restauration. Je ferai donc :

– la démonstration du taillage d’une roue d’horloge,

– le bouchonnage, opération destinée à restaurer les paliers usés,

– la rectification des pivots endommagés et leur polissage,

– la fabrication éventuelle de pièces usées ou manquantes,

– et la mise en marche. J’expliquerai également le découpage et la fabrication d’aiguilles. Je répondrai à vos questions, venez nombreux ! Présentation de mon métier de mécanicien horloger restaurateur, dans mon atelier situé au lieu-dit Cantilly à Cerisy la Forêt. J’ouvre les portes de mon atelier lors des JEMA, durant lesquelles je vous montrerai mon savoir faire. Je me propose de… bernard.mille118@orange.fr +33 2 33 05 40 12 Présentation de mon métier de mécanicien horloger restaurateur, dans mon atelier situé au lieu-dit Cantilly à Cerisy la Forêt. J’ouvre les portes de mon atelier lors des JEMA, durant lesquelles je vous montrerai mon savoir faire. Je me propose de montrer le démontage de mouvements anciens, en expliquant les techniques de restauration. Je ferai donc :

– la démonstration du taillage d’une roue d’horloge,

– le bouchonnage, opération destinée à restaurer les paliers usés,

– la rectification des pivots endommagés et leur polissage,

– la fabrication éventuelle de pièces usées ou manquantes,

– et la mise en marche. J’expliquerai également le découpage et la fabrication d’aiguilles. Je répondrai à vos questions, venez nombreux ! Cerisy-la-Forêt

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Cerisy-la-Forêt, Manche Autres Lieu Cerisy-la-Forêt Adresse Ville Cerisy-la-Forêt lieuville Cerisy-la-Forêt Departement Manche

Cerisy-la-Forêt Cerisy-la-Forêt Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cerisy-la-foret/

Présentation de la restauration en horlogerie ancienne Cerisy-la-Forêt 2022-04-02 was last modified: by Présentation de la restauration en horlogerie ancienne Cerisy-la-Forêt Cerisy-la-Forêt 2 avril 2022 Cerisy-la-Forêt manche

Cerisy-la-Forêt Manche