EUR 0 0 Après Arette, Bagnols-sur-Cèze, Flobecq (Belgique), Saint-Denis, Oloron-Ste-Marie, l’île de Sein et Château-Thierry, la microscopique de Claire Ananos s’installe à Montfort-en-Chalosse en 2022. Présentation de sa résidence d’artiste : La Microscopique, portrait de Montfort par ses habitants. « La microscopique c’est circonscrire un territoire précis, en apparence restreint, et l’observer suffisamment pour s’apercevoir que dans l’infiniment petit, l’infini est immense. »

Claire Ananos réalise des films documentaires et/ou poétiques sur un territoire donné et ses habitants avec le concours actifs de ces derniers. Ce qui rend chaque microscopique singulière tout en restant partageable avec des habitants d’ailleurs car dans l’infiniment petit, l’infini est immense.

