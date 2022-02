Présentation de la publication « Diane en son paradis d’Anet » Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari, 17 février 2022, Paris.

Présentation de la publication « Diane en son paradis d’Anet »

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, le jeudi 17 février à 18:30

Présentation de la publication _Diane en son paradis d’Anet_ sous la direction de Luisa Capodieci, Dominique Cordellier, Paul-Victor Desarbres, Françoise Gatouillat, Cécile Scailliérez avec la collaboration de Clara Marsal Qui habitait au XVIe siècle le château d’Anet ? Était-ce la maîtresse de ce lieu idyllique, Diane de Poitiers, veuve de Louis de Brézé et favorite de Henri II, qui l’avait fait bâtir ? Ou n’était-ce pas plutôt une autre Diane, la chasseresse des Anciens, dont la superbe figure, d’un érotisme dérobé, coïncidait si bien avec celle de la favorite ? C’est cette déesse vive et farouche qui apparaît en tout cas dans deux grands cycles narratifs du château : celui d’une célèbre tenture de tapisseries et celui, fort peu conventionnel et totalement méconnu, des vitraux en émail blanc qui occupaient les fenêtres de l’appartement du souverain. Ce livre, qui conjugue les recherches d’historiens du dessin, de la littérature, de la peinture et du vitrail s’attache à ces deux ensembles. Il les reconstitue, en examine les sources, en évalue la portée. Il révèle le programme des tapisseries, sonde sa maîtrise des humanités, prend en compte sa date plus précoce qu’on ne le pensait, 1547, et dévoile le nom de son auteur, le poète Jacques de Vintimille, habile précurseur de la Pléiade. Il montre aussi que Charles Carmoy, peintre cité par Rabelais dans son Pantagruel, dut en donner les dessins et les cartons. À Anet, Carmoy a en outre secondé le plus grand peintre de l’école de Fontainebleau, Francesco Primaticcio, dit Primatice, pour établir les patrons des vitraux. L’examen de toutes ces œuvres signale que, dans les vitraux comme dans les tapisseries, le mythe de Diane prenait place au cœur d’un dispositif chiffré, héraldique, emblématique et poétique qui permettait à Diane de Poitiers de revêtir, au bénéfice de son roi, la panoplie esthétique et symbolique de la déesse. Interviendront les auteurs Luisa Capodieci, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Dominique Cordellier, conservateur général du Patrimoine, département des Arts graphiques (cabinet des dessins), musée du Louvre Paul-Victor Desarbres, maître de conférences à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université Françoise Gatouillat, ingénieur de recherche honoraire au ministère de la Culture et de la Communication Cécile Scailliérez, conservateur général du Patrimoine, département des Peintures, musée du Louvre

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris Paris 2e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T18:30:00 2022-02-17T20:30:00