Médiathèque Jean Lévy, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Dans le cadre des Nuits de la Lecture du 20 au 23 janvier 2022 dont le thème cette année est « Aimons toujours ! Aimons encore ! », le service patrimoine de la bibliothèque municipale de Lille souhaite mettre à l’honneur le spécialiste et passionné du XVIIIème siècle, Patrick Wald Lasowski. À travers son dernier ouvrage édité chez Stilus et consacré à la plume sous toutes ses significations et ses utilisations du Moyen-Âge au XVIIIème siècle, Patrick Wald Lasowski propose de découvrir l’amour de la « plume » et les représentations de cet objet dans l’art. Cette première partie sous forme de conférence et de projection sera suivie d’un débat avec l’auteur. Professeur émérite à l’Université de Vincennes-Saint-Denis, résidant à Lens, Patrick Wald Lasowski, interroge passionnément l’imaginaire des siècles, à travers ses essais, ses romans, ses éditions critiques. Éminent spécialiste du XVIIIème siècle, il a dirigé notamment les deux volumes des Romanciers libertins du XVIIIème siècle dans la Bibliothèque de la Pléiade aux éditions Gallimard. Résumé de l’ouvrage : Du Moyen Âge à la fin du XVIIIe siècle (quand l’ère industrielle se prépare aux plumes en acier), miniatures, gravures, tableaux répandent l’image des Évangélistes et des Pères de l’Église écrivant, à leur table de travail, une plume d’oiseau à la main. Sacralisation de l’écrit. Promotion du scribe. La plume est au cœur de l’image. Mais l’univers religieux n’est pas seul en cause. Patrick Wald Lasowski montre comment la littérature s’invite dans cette histoire, comment, de plumes sacrées en plumes profanes, de plumes sages en plumes folles, la plume s’émancipe. Instrument de combat, comble de la parure, accessoire sexuel : l’essai nous invite à suivre la plume dans toutes ses métamorphoses. Légère, impérieuse, fouettant le désir.

Médiathèque Jean Lévy 32/34 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:30:00