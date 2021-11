En ligne île de France Présentation de la plateforme Droit Direct En ligne Catégorie d’évènement: île de France

Organisée par le Réseau de santé périnatal parisien le 16 novembre de 19h30 à 22h. Dans le cadre de la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes, l’association Droits d’urgence évoquera ses activités et missions. La plateforme Droit direct sera présentée et nous répondrons à vos questions sur des aspects juridiques et d’orientation à Paris. Événements -> Autre événement En ligne En ligne 75000 Contact : Réseau de Santé Périnatal Parisien 0148019028 contact@rspp.fr 0148019834 Événements -> Autre événement

