Le samedi 11 mars 2023

de 15h00 à 16h00

gratuit

Biques, présentation de la pièce jouée au Théâtre 13 du 7 au 24 mars 2023 C’est l’histoire de neuf femmes. Elles se rencontrent, un jour, au hasard, dans la salle commune froide d’une maison de retraite. Certaines y travaillent, d’autres y vivent, d’autres visitent. Neuf vies, neuf fonctions. Mère, fille, aidante, artiste, cheffe, et… vieille. Neuf cases de départ vouées à la même case d’arrivée. De quoi est-elle faite ? Comment sortir de sa fonction ? Comment faire de cette case commune un endroit sûr, joyeux, où il fait bon vivre. Où l’on va en marche avant ? Par Gabrielle Chalmont et Marie Pierre Nalbandian Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris Contact : https://www.theatre13.com/saison/spectacle/biques 01 45 89 55 47 bibliotheque.glaciere@paris.fr

© Théâtre 13 Biques, théâtre 13

