Présentation de la nouvelle saison culturelle 2021-2022 à la Halle au Blé Altkirch, 11 septembre 2021, Altkirch.

Présentation de la nouvelle saison culturelle 2021-2022 à la Halle au Blé 2021-09-11 19:00:00 – 2021-09-11

Altkirch Haut-Rhin Altkirch

Ouverture de saison culturelle 2021-2022 suivie du spectacle Le Siffleur

Le siffleur casse les codes de la musique classique et propose un spectacle virtuose entre maîtrise du sifflet, humour décalé et conférence burlesque. Il interprète avec élégance les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie pour un vrai moment musical poétique. Soliste en mal d’orchestre et historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue au plus grand nombre et pose la musique sifflée comme un style à part entière. Avec force anecdotes et anachronismes, son humour décalé fait mouche à chaque fois.

Un spectacle écrit, interprétéet mis en scène par Fred Radix

Le quatuor du siffleur (en bande son) : Luce Goffi, Widad Abdessemed, Anne Berry, Chloé Girondon

Son : Jean-Michel Quoisse, Jeandrien Guyot

Création lumière : Clotilde Tardy, Manuel Privet

Régie générale, œil extérieur : Clotilde Tardy

Présentation de la nouvelle saison culturelle, suivie du spectacle “Le Siffleur” par fFed Radix – Sur réservation au 03 89 08 36 03 ou cuture@mairie-altkirch.fr (places limitées)

+33 3 89 08 36 03

