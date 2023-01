Présentation de la nouvelle Reine d’Arles Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Présentation de la nouvelle Reine d'Arles Arles, 1 mai 2024, Arles . Présentation au balcon de l'Hôtel de Ville

Bouches-du-Rhône Tous les 3 ans, habituellement le 1er mai, la Reine d’Arles est élue. Véritable ambassadrice de la ville, pour être élue, elle doit notamment satisfaire plusieurs critères : parler provençal, connaître parfaitement les us et coutumes de la ville, savoir s’habiller et se coiffer seule… En 2024, une nouvelle jeune fille et le 25ème règne succèderont à Camille Hoteman. Tous les 3 ans, une nouvelle Reine est élue pour représenter la ville et ses traditions. festivarles@clubinternet.fr +33 4 90 96 47 00 http://www.festivarles.com/ Arles

