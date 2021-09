Toul Cinéma citéa Meurthe-et-Moselle, Toul Présentation de la modélisation 3D de la construction de la Cathédrale Cinéma citéa Toul Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Toul

Présentation de la modélisation 3D de la construction de la Cathédrale Cinéma citéa, 18 septembre 2021, Toul. Présentation de la modélisation 3D de la construction de la Cathédrale

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cinéma citéa

### Huit siècles d’histoire illustrés à travers un film inédit ! Après une première réalisation en 2019 d’un film retraçant en 3D la construction des remparts toulois, ainsi que le jubé de la Cathédrale, la Ville de Toul a commandé auprès de l’architecte Maxime Santiago, la réalisation d’un nouveau film sur l’histoire de la Cathédrale Saint-Étienne. Ce travail de modélisation sera consacré à l’histoire de la construction de l’édifice, de ses origines à son achèvement gothique. Sept grandes périodes de construction seront appréhendées permettant de retracer les évolutions les plus notables de l’édifice. En présence de Maxime Santiago, architecte et graphiste 3D en patrimoine et projets d’architecture, et Alexandra Schliklin, architecte et docteur en histoire de l’architecture.

Gratuit. Entrée libre.

Huit siècles d’histoire illustrés à travers un film inédit ! Cinéma citéa 12 rue de Rigny, 54200 Toul Toul Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Toul Autres Lieu Cinéma citéa Adresse 12 rue de Rigny, 54200 Toul Ville Toul lieuville Cinéma citéa Toul