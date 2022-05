Présentation de la langue gasconne Saint-André-de-Seignanx, 20 mai 2022, Saint-André-de-Seignanx.

Présentation de la langue gasconne Saint-André-de-Seignanx

2022-05-20 – 2022-05-20

Saint-André-de-Seignanx Landes Saint-André-de-Seignanx

“Le Gascon, l’Occitan de chez nous”. Présentation de la “lengua nosta”, histoire et caractéristique de sa naissance à nos jours par Jean Samuel Barria, professeur d’histoire et de gascon au collège de St Martin.

Organisé par l’association Esquirot dans le cadre de la passem du Seignanx, course relais qui parcourt la Gascogne pour promouvoir la langue locale.

RDV à 19 à la salle Mosaïque de Saint-André-de-Seignanx. Gratuit.

Saint-André-de-Seignanx

