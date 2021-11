Nantes 3W Academy Nantes Loire-Atlantique, Nantes Présentation de la formation UNITY de 3W Academy 3W Academy Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

3W Academy Nantes, le lundi 29 novembre à 18:00

Depuis sa créations en 2012, la 3W Academy a toujours eu à coeur d’offrir des formations pratiques, à la pointe de ce que recherchent les entreprises ! **Vous souhaitez à votre tour sauter le pas et apprendre à développer des jeux vidéo ?** Alors participez vite à notre réunion d’information pour tout connaître sur cette technologie. En véritable **passionné**, le formateur et développeur UNITY vous dira tout sur notre formation : La **technologie UNITY**, le métier lié à cette **compétence**, les **salaires**, le marché de l’**emploi**, la **formation** en elle-même… etc.

3W Academy présente sa formation pour devenir développeur/se Jeux Vidéo UNITY. Sans pré-requis et sans diplôme particulier, formez-vous à UNITY pour enfin faire un métier qui vous plaît !

