Pérols DIGINAMIC Hérault, Pérols Présentation de la formation Développeur web et web mobile junior de Diginamic DIGINAMIC Pérols Catégories d’évènement: Hérault

Pérols

Présentation de la formation Développeur web et web mobile junior de Diginamic DIGINAMIC, 3 décembre 2021, Pérols. Présentation de la formation Développeur web et web mobile junior de Diginamic

DIGINAMIC, le vendredi 3 décembre à 10:00

Le développeur web et web mobile développe des applications orientées web, e-commerce et/ou web mobile. Il intervient sur un projet internet des phases de maquettage des besoins utilisateurs, développement du site, tests jusqu’à la livraison finale. Enfin il doit s’adapter en continu aux évolutions technologiques du secteur et être en veille constante. ### Les aptitudes du développeur web et mobile * Bon esprit d’analyse * Curieux pour suivre les nouvelles tendances IT * Capacité d’adaptation forte pour rester réactif face aux évolutions * Rigueur * Capacité de Communication ### Son Savoir / Savoir-faire * Développement web back-end et front-end * Maîtrise d’un ou de plusieurs outils de gestion de contenu * Maîtrise des bases de données * Bonne maîtrise de l’anglais * Travail en équipe en mode « agile » Intéressé.e ? Inscrivez-vous à notre webinaire afin de rencontrer notre équipe admission !

Entrée libre

Le développeur web et web mobile développe des applications orientées web, e-commerce et/ou web mobile (existantes ou nouvelles) visant à automatiser un ou plusieurs processus de l’entreprise. DIGINAMIC 40 rue Louis Lépine 34470 Pérols Pérols Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pérols Autres Lieu DIGINAMIC Adresse 40 rue Louis Lépine 34470 Pérols Ville Pérols lieuville DIGINAMIC Pérols