Bellenaves Allier Présentation et discussion autour de la ruche. Organisé par l’ilot Nature, maraichage en agriculture biologique et apiculture. Vente de plans certifiés Bio sur place. +33 6 67 99 04 80 Route de Chantelle-La-Vieille Lieu-dit Les Avertis Bellenaves

