ARRE, le mardi 13 avril à 19:00

Le dispositif Bâtisseurs de possibles a été créé par des enseignant.e.s à destination de ceux et celles qui souhaitent mettre en place des projets qui rendent les élèves acteurs grâce à la démarche Bâtisseurs de Possibles. Il fédère aujourd’hui un réseau d’enseignant.e.s engagé.e.s, des ressources pédagogiques nécessaires pour mettre en place des projets avec ses élèves et un accompagnement comportant des formations et un soutien par l’équipe (mentors, relais). Pour ce RDV mensuel d’Avril, Julie Geneau, Professeur des écoles (à Roubaix), Maman, facilitatrice et formatrice du réseau Bâtisseurs de Possibles, viendra nous parler de la Facilitation à l’école. Passionnée de santé, bien être et éducation par la motivation intrinsèque , Julie Geneau nous expliquera les apports bénéfiques de cette démarche qu’elle pratique auprès de ses élèves. Qu’est ce que la Facilitation? Ce n’est rien d’autre que le design thinking adapté à l’école. Le design thinking ou facilitation c’est permettre à un collectif de déterminer puis réaliser son propre projet qui fait sens. La facilitation permet donc aux enseignants, éducateurs et animateurs d’accompagner les enfants à réaliser par eux même des projets #inspirants #innovants et qui permettent de sérieusement améliorer les choses autour d’eux. Pour en savoir plus, rdv en visio le 13 avril Tarif: Gratuit pour TOUS, un lien vers la connexion ZOOM vous sera envoyé sur inscription

Rencontre en VISIO avec Julie Geneau, Professeur des écoles (à Roubaix), Maman, facilitatrice et formatrice du réseau Bâtisseurs de Possibles, viendra nous parler de la Facilitation à l'école.

2021-04-13T19:00:00 2021-04-13T21:00:00

