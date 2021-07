Présentation de la cour d’appel de Dijon – Ancien parlement de Bourgogne Cour d’appel de Dijon, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Dijon.

La cour d’appel sera accessible au public pour présenter trois de ses salles emblématiques et classées au titre des monuments historiques : la salle des pas perdus, la salle des assises et la chambre dorée. La présentation historique de ces salles s’accompagnera d’une présentation du fonctionnement de la justice civile et de la justice pénale par les chefs de cour et le directeur de greffe. En raison de la crise sanitaire et afin de garantir la sécurité des visiteurs, l’inscription préalable à cette visite est obligatoire et le respect des horaires de visite sera strictement appliqué pour constituer des groupes de 30 personnes. **Pour vous inscrire à la visite de la cour d’appel le samedi 18/9 après-midi en 14h et 17h30, merci d’adresser, pour chaque visiteur, par mail à** [**[ca-dijon@justice.fr](mailto:ca-dijon@justice.fr)**](mailto:ca-dijon@justice.fr) **les éléments suivants :** **OBJET : – JEP CA DIJON -** **NOM** **PRENOM** **MAIL de correspondance sur lequel vous sera adressée par retour de mail, l’heure de convocation de votre groupe, document qu’il vous faudra présenter à l’entrée.** **NOMBRE de participants vous accompagnant** **LIMITE INSCRIPTION jeudi 16 septembre 2021** **Site difficilement accessible pour personnes à mobilité réduite**

Groupes de 30 personnes sur prise de rendez-vous téléphonique – Evitez les sacs et autres bagages en raison des dispsitions Vigipirate en vigueur

Présentation historique du Parlement de Bourgogne – Visite de salles historiques avec explications – Présentation des costumes d’audience et du déroulement d’un procès devant la cour d’assises

