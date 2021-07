Strasbourg Jardin botanique de l'Université de Strasbourg Bas-Rhin, Strasbourg Présentation de la collection « Graine d’Histoire » Jardin botanique de l’Université de Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Les éditions La Nuée Bleue présentent leur nouvelle collection « Graine d’Histoire ». L’histoire, ce n’est pas que pour les grands ! La Nuée Bleue le prouve avec sa nouvelle collection, « **_Graine d’Histoire_** » qui a pour ambition de semer le goût de l’histoire et de l’Alsace dans l’esprit et le cœur des enfants. Des romans passionnants, avec des aventures trépidantes, pleins de péripéties et d’humour, pour s’initier à l’histoire de la région. Ils racontent ainsi un procès de sorcellerie au XVIIe siècle, la vie d’une fillette pendant l’Annexion, une plongée au cœur d’un village celte, une enquête parmi les secrets de Gutenberg, des apprentis verriers au temps de l’Art nouveau, les mines du val d’argent au temps de la Réforme… Plusieurs auteurs seront présents tout au long de la journée pour dédicacer leurs livres : * **Sylvie de Mathuisieulx :** autrice et directrice littéraire de la collection * **_Benjamin Strickler_** : illustrateur * **_Daniel Fischer :_** directeur scientifique de la collection

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

