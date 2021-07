Le Creusot Musée de l'homme et de l'industrie Le Creusot, Saône-et-Loire Présentation de la Bibliothèque des Ingénieurs civils de France Musée de l’homme et de l’industrie Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Dans le cadre de la manifestation « Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté », l’Écomusée présente une découverte de la « Bibliothèque des Ingénieurs civils », fonds d’ouvrages techniques conservé par son centre de ressources documentaires. Fondée en 1848, en même temps que la Société des Ingénieurs civils, cette bibliothèque a tout d’abord été réservée aux membres de la Société, avant d’être mise à la disposition de tous les chercheurs en 1978, date à laquelle elle est déposée à l’Écomusée Creusot Montceau. Tous les domaines des sciences et des techniques auxquels s’intéressait la Société des ingénieurs civils y sont représentés, des industries chimiques aux transports et de la sécurité du travail à l’informatique. Cette animation sera l’occasion de revenir sur l’histoire de la société et de sa bibliothèque, le type d’ouvrages disponibles, et d’observer quelques exemplaires emblématiques.

