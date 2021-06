Bourgoin-Jallieu Musée de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu, Isère Présentation de la bibliothèque des Amis du Musée Musée de Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Venez découvrir un patrimoine écrit d’histoire locale et de droit : 3000 volumes, imprimés et manuscrits, dont 100 titres antérieurs à 1800, 1 600 titres du XIXe siècle et de nombreux périodiques locaux. _Par les bénévoles des Amis du Musée._

Entrée libre

Musée de Bourgoin-Jallieu 17, rue Victor Hugo, 38300 Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

