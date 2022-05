Présentation de la 1ère édition du Festival ‘Passeurs de musique’, 3 juin 2022, .

Présentation de la 1ère édition du Festival ‘Passeurs de musique’

2022-06-03 – 2022-06-03

EUR Par la violoniste et directrice artistique de l’Ensemble K, Elodie Haas-Steiblé et l’artiste invitée du festival, la harpiste Pauline Haas. Les deux musiciennes vous donneront un avant-goût de ce festival haut en couleurs avec des extraits des différents concerts et manifestations à venir !

Par la violoniste et directrice artistique de l’Ensemble K, Elodie Haas-Steiblé et l’artiste invitée du festival, la harpiste Pauline Haas. Les deux musiciennes vous donneront un avant-goût de ce festival haut en couleurs avec des extraits des différents concerts et manifestations à venir !

dernière mise à jour : 2022-05-16 par