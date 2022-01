Présentation de Jésus au Temple Église Saint-Germain l’Auxerrois Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mercredi 2 février 2022 à 18h30 sera célébrée la fête de la Présentation de Jésus au Temple. Cette messe sera présidée par Mgr Georges Pontier, Administrateur Apostolique en présence d’une délégation de la Vie Consacrée et du Chapitre Cathédral. Chandeleur – 2 février 2022 – 18h30 Église Saint-Germain l’Auxerrois 2 place du Louvre, 75001 Paris Paris Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois

