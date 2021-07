Montmorot Archives départementales du Jura Jura, Montmorot Présentation de documents : le tribunal de première instance de Saint-Claude Archives départementales du Jura Montmorot Catégories d’évènement: Jura

Montmorot

Présentation de documents : le tribunal de première instance de Saint-Claude Archives départementales du Jura, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montmorot. Présentation de documents : le tribunal de première instance de Saint-Claude

le samedi 18 septembre à Archives départementales du Jura

Le fonds du tribunal de première instance de Saint-Claude totalise 115 m linéaires de registres et dossiers, de l’an VIII à 1959. Découvrez des panneaux explicatifs ainsi que des documents originaux qui témoignent de l’activité du tribunal en matière civile, pénale et commerciale. Consultez les plans et documents des bâtiments successifs occupés par le tribunal, propriété du département. Terminez cette découverte en répondant au questionnaire proposé.

Entrée libre

Découvrez la richesse des sources d’archives. Archives départementales du Jura Impasse des archives 39570 Montmorot Montmorot Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:15:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Montmorot Étiquettes évènement : Autres Lieu Archives départementales du Jura Adresse Impasse des archives 39570 Montmorot Ville Montmorot lieuville Archives départementales du Jura Montmorot