Présentation de courts métrages Pouldreuzic, 20 mars 2022, Pouldreuzic.

Présentation de courts métrages Salle PJ Hélias Place Corentin Hénaff Pouldreuzic

2022-03-20 – 2022-03-20 Salle PJ Hélias Place Corentin Hénaff

Pouldreuzic Finistère

Le ciné-club bigouden & l’association du vent dans les livres s’associent pour présenter trois programmes de courts métrages pour (tous) petits et (très) grands.

A l’occasion de la fête du court métrage, évènement national du 16 au 22 mars,

L’après-midi se déroulera en trois moments :

15 h 30 – HAUT EN COULEURS

Il y a tant de couleurs différentes dans l’arc-en-ciel mais c’est ensemble qu’elles sont les plus belles ! – Programme de 6 courts métrages, pour les enfants de 3 à 5 ans (durée totale : 32 mn)

16 h 30 – VILLES ET VILLAGES INSOLITES

Il existe de par le monde des villes et des villages bien différents du tien. Si, si, regarde bien ? – Programme de 5 courts métrages, pour les enfants de 7 à 10 ans (durée totale : 43 mn)

18 h 00 – LA VIE COMME ELLE VA

Paris, Beyrouth, New-York, Tunis… sans oublier nos campagnes, quelques brèves nouvelles du monde comme il va. – Programme de 8 courts métrages, pour adultes et à partir de 14 ans (durée totale : 86 mn)

Un goûter pour les enfants. Puis un verre pour les grands clôturera l’après-midi.

cineclubigouden@gmail.com +33 6 07 29 16 17

