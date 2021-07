Saint-Arnoult-en-Yvelines La Coulée Verte Saint-Arnoult-en-Yvelines, Yvelines Présentation “contes et poèmes” au cœur de l’ancienne voie ferrée Paris-Chartres à Saint-Arnoult-en-Yvelines La Coulée Verte Saint-Arnoult-en-Yvelines Catégories d’évènement: Saint-Arnoult-en-Yvelines

En partenariat avec la ville de Saint-Arnoult-en-Yvelines, le conservatoire intercommunal Rambouillet Territoires, l’office de tourisme vous convie à cette journée riche en activités : visite guidée, pause musicale, art dramatique, initiation gyropode… de quoi découvrir l’histoire de cette voie ferrée sous différentes formes. L’office de tourisme Rambouillet Territoires vous donne rendez-vous à Saint-Arnoult-en-Yvelines pour vous faire découvrir l’ancienne voie ferrée Paris-Chartres. L’après-midi, une présentation de contes et poèmes vous sera proposée par les élèves du cours d’art dramatique, du conservatoire intercommunal Rambouillet Territoires. Les études théâtrales offrent une initiation au jeu d’acteur. L’apprentissage de l’art dramatique implique la voix, le mouvement mais aussi les émotions et l’imagination. L’apprentissage du théâtre étant intimement lié au développement de la personnalité. Il vous sera également proposé au programme une balade contée de l’ancienne voie ferrée Paris-Chartres, une initiation en gyropode, ainsi qu’une pause musicale en chansons, avec la société musicale de Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Entrée libre

L'office de tourisme Rambouillet Territoires vous invite à découvrir l'ancienne voie ferrée Paris-Chartres à Saint-Arnoult-en-Yvelines La Coulée Verte Place Jean Moulin 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

