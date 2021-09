Paris Parc des Expositions de la Porte de Versailles Hall 1 Paris Présentation Cahier-Tendances #6 Parc des Expositions de la Porte de Versailles Hall 1 Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Le Welcome City Lab lance la sixième édition du cahier-tendances.** **L’objectif : détecter les grandes tendances innovantes qui façonneront le secteur touristique de demain.** Cette année, plus de cinquante contributeurs ont participé à la réalisation du cahier-tendances. Les profils de ces derniers sont volontairement diversifiés ; entrepreneurs, experts, chercheurs, universitaires, institutionnels et professionnels. Ainsi, en nous appuyant sur notre écosystème et sur notre culture d’innovation, nous détectons les nouvelles tendances dans le domaine du tourisme en gardant toujours en filigrane la création de startups comme spectre d’analyse.

entrée sur inscription au salon IFTM Top Resa

