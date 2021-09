Besançon Cathédrale Saint-Jean de Besançon Besançon, Doubs Présentation autour de la cathédrale de Besançon Cathédrale Saint-Jean de Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

**Au programme :** – Présentation générale du monument – Présentation des travaux réalisés sur le clocher en 2020 – Présentation du projet de restauration de la Pietà de Conrad Meit 2021-2022 – Présentation du projet de restauration de la chapelle Saint-Denis 2022 – Quelques mots sur le Trésor (sans visite des lieux, non sécurisés) – (sous réserve) visite du local de l’horloge astronomique pour présentation de l’étude de diagnostic en cours **À noter :** Visites à 11h, 14h, et 16h le samedi. Visite à 14h le dimanche.

Jauge limitée à 15 personnes par visite | RDV sur le perron de la cathédrale au 10 rue de la Convention

