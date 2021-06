Figeac Figeac Figeac, Lot Présentation au Public du Projet de la Gare de Figeac Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Présentation au Public du Projet de la Gare de Figeac Figeac, 29 juin 2021-29 juin 2021, Figeac. Présentation au Public du Projet de la Gare de Figeac 2021-06-29 09:30:00 09:30:00 – 2021-06-29 16:30:00 16:30:00

Figeac Lot 5 EUR 5 La Région Occitanie reconstruit votre gare !

​Le temps des travaux approche.

Le 29 juin la Région Occitanie vient vous présenter le projet et recueillir vos éventuelles suggestions sur les aménagements intérieurs du bâtiment.

Retrouvez les à proximité de la gare provisoire. +33 5 65 50 05 40 La Région Occitanie reconstruit votre gare !

​Le temps des travaux approche.

Le 29 juin la Région Occitanie vient vous présenter le projet et recueillir vos éventuelles suggestions sur les aménagements intérieurs du bâtiment.

Retrouvez les à proximité de la gare provisoire. @lio

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Figeac Adresse Ville Figeac lieuville 44.60347#2.0373