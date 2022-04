Présentation Atelier Méthode Rosen Le Val-Larrey, 30 avril 2022, Le Val-Larrey.

Présentation Atelier Méthode Rosen Le Val-Larrey

2022-04-30 – 2022-04-30

Le Val-Larrey Côte-d’Or Le Val-Larrey

Lors de cet atelier, vous pourrez découvrir La Méthode Rosen .

Il s’agit d’une approche manuelle douce, basée sur l’écoute du corps. Elle permet de faire le lien entre nos tensions musculaires et nos émotions. Selon Agnès Baron, il s’agit «du plus court chemin pour entrer en résonnance avec le coeur, et alors le corps peut commencer à guérir».

asso.elerie@gmail.com

Le Val-Larrey

