Musée des Beaux arts et d'archéologie, le samedi 3 juillet à 20:15

### **Didascalie où l’esprit d’escalier** Présentation accrochage comtemporain « Didascalie » par le directeur des musées du Centre, Nicolas Surlapierre. Jean-Luc Bari, Iris Levasseur, Cécile Meynier et Djamel Tatah ont investi les lieux grâce à leurs créations plutôt théâtrales. Ainsi l’accrochage « Didascalies ou l’esprit d’escalier » présente quatre artistes qui, à leur manière, ont tous une relation plus ou moins apparente avec le théâtre. Ces œuvres contemporaines vont donc entretenir un dialogue avec l’architecture scénique du musée et ses collections.

Inscription sur place dans la limite des places disponibles

Musée des Beaux arts et d'archéologie 1 Place de la Révolution, 25000 Besançon

