Librairie Jaimes, le jeudi 11 mars à 19:00

Boris Vian 1920-1959), enginyer francés de formació, autor de novel·les, relats, poesies, obres de teatre, cançons, guions de cine… Els seus poemaris van ser publicats pòstumament i aquest és el més reconegut.

la valuosa aportació que representa aquest No la voldria dinyar, un llibre “particularment sentimental” de Boris Vian, al parer de Baulenas, “un veritable cant a l’amor, a l’amistat i a la vida” que recorda molt, diu i amb raó, el vitalisme de Salvat-Papasseit.

Entrada lliure amb inscripció prèvia

Amb Lluís-Anton Baulenas, traductor, Roger Costa-Pau, editor i amb l’actuació del músic Pau Mainé Librairie Jaimes valència 318, 08009 Barcelone Barcelone Sant Martí

2021-03-11T19:00:00 2021-03-11T20:00:00

