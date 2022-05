Présent Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Présent

Le Rize, le jeudi 15 septembre à 19:00



Spectacle Avec la compagnie Le doute est permis, d’après un roman de Jeanne Benameur. Nous sommes en juin, dans un collège. L’équipe enseignante doit faire des choix d’orientation pour des adolescents parfois en échec scolaire et souvent démunis face à un avenir sans débouchée. Madison Cotard a redoublé deux classes, ses résultats scolaires sont médiocres et elle passe son temps à dessiner pendant les cours. Comment va-t-elle vivre les jours qui précédent ce conseil de classe ? Comment trouver sa place au collège et dans le monde ? L’adaptation de Présent raconte l’histoire de cette adolescente en échec scolaire qui, en dévoilant presque par hasard, son talent pour le dessin, va attirer l’attention de l’un de ses professeurs. Durée : 1h10 / Tout public, à partir de 10 ans Réservation en ligne Nous sommes en juin, dans un collège. L’équipe enseignante doit faire des choix d’orientation pour des adolescents parfois en échec scolaire et souvent démunis face à un avenir sans débouchée. Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon



