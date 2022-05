Présence(s) photographie: A la mémoire de Françoise Nunez Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Présence(s) photographie: A la mémoire de Françoise Nunez Montélimar, 3 juin 2022, Montélimar. Présence(s) photographie: A la mémoire de Françoise Nunez Rue Pierre Julien Espace culturel d’art Chabrillan Montélimar

2022-06-03 – 2022-06-19 Rue Pierre Julien Espace culturel d’art Chabrillan

Montélimar Drôme FESTIVAL PRÉSENCE(S) PHOTOGRAPHIE, vernissage le 3 juin 2022, Exposition à la mémoire de Françoise Nunez, photographe de voyage et de l’instant, disparue en décembre 2021. https://www.montelimar.fr/ Rue Pierre Julien Espace culturel d’art Chabrillan Montélimar

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Rue Pierre Julien Espace culturel d'art Chabrillan Ville Montélimar lieuville Rue Pierre Julien Espace culturel d'art Chabrillan Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Présence(s) photographie: A la mémoire de Françoise Nunez Montélimar 2022-06-03 was last modified: by Présence(s) photographie: A la mémoire de Françoise Nunez Montélimar Montélimar 3 juin 2022 Drôme Montélimar

Montélimar Drôme